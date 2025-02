BSI Raih Penghargaan Best Islamic Custody Bank 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi ekosistem syariah di pasar modal Indonesia.

Per Januari 2025, BSI berhasil mengelola asset under custody (AUC) senilai lebih dari Rp 115 triliun, tumbuh 28% secara tahunan (year on year/yoy).

Kinerja positif ini mengantarkan BSI meraih penghargaan bergengsi sebagai Best Islamic Custody Bank 2024 pada ajang 18th Annual Deal & Solution yang diselenggarakan oleh Alpha South East Asia di Malaysia, 12 Februari lalu.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata dedikasi BSI dalam mengembangkan layanan kustodian berbasis syariah.

BSI optimistis bahwa dana kelolaan kustodian nasabah (AUC) akan terus meningkat seiring dengan upaya BSI memperkuat bisnis treasury dan mendorong layanan pasar modal syariah.

“Kami akan terus mendorong bisnis ini untuk meraih kinerja positif dan tumbuh berkelanjutan. BSI adalah bank syariah pertama yang terdaftar sebagai bank kustodian. Optimisme kami didukung oleh potensi besar ekosistem syariah yang masih terbuka lebar untuk dioptimalkan,” tutur Direktur Treasury & International Banking BSI, Ari Rizaldi, Kamis (20/2).

Sebagai bank kustodian, BSI terus memperkuat layanannya, termasuk pengadministrasian efek syariah, penyelesaian transaksi, dan pencatatan imbal hasil.

Tahun ini, BSI fokus pada pengembangan bisnis kustodian di segmen ritel, salah satunya melalui produk reksadana ritel.