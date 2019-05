BTS Cetak Rekor di Tangga Lagu Amerika

jpnn.com - BTS kembali mencetak rekor di chart lagu Billboard. Mini album teranyarnya, Map of the Soul: Persona, tercatat sudah empat pekan bertahan di Top 200 Albums tangga album terpopuler di Amerika Serikat.

Pekan lalu album itu berada di posisi ke-8. Catatan tersebut menjadikan BTS satu-satunya boyband K-pop yang mampu bertahan di 10 besar Top 200 Albums.

Map of the Soul: Persona membuat BTS sejajar dengan musisi dunia lainnya. Terlebih, saat pertama dirilis April, album tersebut berada di peringkat pertama. Hit Boy with Luv yang dibawakan bareng Halsey juga masih "betah" di peringkat ke-40 Top 40.

Sayang, posisinya di pemuncak Top 100 Artists harus tergeser. RM dan kawan-kawan harus mengalah kepada P!nk. Musisi yang dikenal dengan gaya eksentrik itu baru saja come back dengan album Hurts 2B Human. Album tersebut kini juga berada di posisi puncak Top 200 Albums. (Billboard/fam/c11/jan)