Buka Lembaran Baru, Olla Ramlan Pilih Berdamai dengan Nindy Ayunda?

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Olla Ramlan menyampaikan tentang sikapnya yang akan memaafkan semua perbuatan dan kesalahan orang lain, kepada dirinya.

Unggahan itu disampaikan Olla lewat akun Instagram miliknya untuk menutup lembaran 2021.

"Aku memaafkan supaya aku tenang, aku melupakan supaya aku tersenyum. Aku diam karena aku benci berdebat, aku bersabar karena keyakinanku pada Yang Maha Kuasa tidak terbatas. Terima kasih 2021," tulis Olla.

Dalam sebuah acara, wanita berhijab ini juga bilang tak masalah apabila dirinya dipertemukan dengan Nindy Ayunda.

Bahkan, ibu tiga anak itu dengan berani juga akan menyapa terlebih dahulu.

"Siap saja (bertemu), kalau ketemu, aku nggak mungkin nggak say hi," kata Olla Ramlan di acara 'Rumpi No Secret'.

Pasalnya, sejak rekaman suara Nindy beredar, yang diduga membicarakan Olla, keduanya belum saling bertegur sapa maupun bertemu.(chi/jpnn)



