Buka Puasa di Harper Hotel, Ada Menu Spesial, Daging Sapi Ala Texas

jpnn.com, PALEMBANG - Hotel Harper siap menyambut bulan suci Ramadan. Hotel bintang empat yang berada di Jalan R. Sukamto 20 Ilir D II, Kecamatan Kemuning Kota Palembang itu menawarkan menu spesial, yakni daging sapi asap yang dimasak 16 jam ala Texas atau 16 Hours Texas Smoked Beef Ribs.

Executive Chef Harper Hotel Palembang Andry Stefanus mengatakan momen Ramadan kali ini Harper Hotel Palembang menyajikan berbagai macam masakan yang belum pernah hadir di Kota Palembang sebelumnya.

"Salah satunya adalah menu 16 Hours Texas Smoked Beef Ribs yang dimasak langsung dengan cara diasap khas Texas selama kurang lebih 16 jam,” ungkap , Rabu (22/03).

Kata Chef Andry, bukan hanya menu-menu internasional saja, pada tahun ini Harper Hotel Palembang juga menyajikan berbagai macam masakan-masakan khas Nusantara.

"Setiap hari kami menyajikan menu dari negara yang berbeda, yakni Jepang, India dan Amerika, tapi jangan khawatir menu Indonesia juga ada," kata Chef Andry.

Marketing Communicaor Officee Delanisa Amastazia mengatakan pada momen Ramadan kali ini, Hotel Harper Palembang menyajikan beragam menu spesial demi memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Semua menu yang dimasak oleh Chef bisa dinikmati oleh para pelanggan dengan hanya merogo kocek Rp 225.000 all you can eat.

"Bagi yang ingin menginap cukuo merogo kocek Rp 650.000 itu sudah termasuk makan sahur all you can eat di Kitchen Restaurant," kata Delanisa.