Bukan Hoaks! Toyota Avanza 2019 Hanya Rp 50 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Baru saja diluncurkan, Toyota Avanza 2019 langsung memberi penawaran menggiurkan melalui kesempatan memilikinya dengan harga jauh di bawah standar, yakni Rp 50 juta saja.

Program penjualan terebut hadir hasil kerja sama marketplace dari PT Astra Digital Internasional - Seva.id dengan Auto2000.

Lantas bagaimana caranya? Anda cukup mengikuti program flash sale Toyota New Avanza dengan harga Rp 50 juta di https://flashsale.seva.id. yang akan digelar pada Rabu, 30 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

“Sebagai respons dari antusias masyarakat terhadap Toyota New Avanza, kami menggelar flash sale yang ke lima. Seva.id dan Auto2000 berinovasi dan mengenalkan masyarakat cara berbelanja otomotif online dengan mudah melalui flash sale mobil ini,” kata Direktur PT Astra Digital Internasional, Kemas Henry, dalam siaran resmi.

Kemas menambahkan, Seva.id juga akan terus menjalin kerja sama dengan unit bisnis Group Astra yang lainnya. Hal ini untuk semakin memperkuat bisnis digital yang terus dikembangkan oleh Astra.

Seva.id sebelumnya telah sukses menggelar empat flash sale mobil seharga Rp 50 juta, yakni All New Toyota Yaris, New Toyota Fortuner, All New Daihatsu Terios, Toyota Innova Reborn dan Daihatsu Great Xenia.

Mekanisme untuk mengikuti flash sale Seva.id terbilang mudah. Cukup melakukan registrasi melalui https://flashsale.seva.id/, lalu verifikasi akun melalui tautan yang diterima lewat email.