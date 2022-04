Bukti Nyata Berinovasi, TAF Raih Digital Finance Brand Award 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Financial Services (TAF) meraih penghargaan Digital Finance Brand Award 2022 dari The Economics.

Perusahaan pembiayaan multiguna ini diberi penghargaan untuk pencapaian Most Popular Digital Financial Brand in E-Customer Services kategori Multifinance.

Justin Darsono, Marketing Division Head PT Toyota Astra Financial Services mengatakan penghargaan ini menjadi pemacu semangat memberikan continuous improvement di masa depan

"Ini merupakan bukti nyata TAF dalam berinovasi di era layanan digitalisasi produk dan pelayanan pembiayaan mobil Toyota, Daihatsu dan Lexus," kata Justin Darsono, dalam keterangan tertulis, Senin (11/4).

Menurut Justin, penghargaan yang diraih perusahaan berkat kerja sama tim digital TAF yang baik untuk selalu memberikan pelayanan pembiyaan digital bagi pelanggan.

"Hasil pencapaian ini tidak lepas berkat respons positif, kepercayaan, serta kesetiaan pelanggan Milenial Indonesia atas produk dan layanan prima dari TAF," tuturnya.

Justin melanjutkan bahwa tantangan di masa pandemi adalah penyesuaian kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan pembiayaan TAF dengan kondisi.

Digitalisasi pelayanan pembiayaan merupakan kunci perubahan dan inovasi TAF untuk terus memberikan layanan terbaik.