BUMN Mendominasi Penghargaan Pencetak Pemimpin Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Acara Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within (IBC CLfW) 2020 yang diselenggarakan SWA Media Group bersama PT NBO Indonesia selesai digelar.

Para juri bersepakat menetapkan 18 perusahaan dari 26 finalis sebagai pemenang IBC CLfW 2020.

Adapun kriteria penilaian meliputi; Vision Mission and Framework; Leadership Development Program; Program Implementation and Execution; Leaders Born from Within; dan Business Impact.

Yang menarik, sang jawara di jajaran lima besar berasal dari BUMN, yaitu Telkom, Bank Mandiri, Pertamina, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, dan PT Sucofindo.

Sementara, 13 perusahaan dari 18 pemenang juga merupakan perusahaan pelat merah.

Direktur SDM PT Pertamina Koeshartanto mengemukakan BUMN menghadapi tiga tantangan dalam mengembangkan SDM, yaitu generation gap, capability gap dan capacity gap.

“Untuk mengatasinya, Pertamina membuat model pengembangan kepemimpinan yang berbentuk piramida. Pada landasan terbawah, dibuat program TDA/Trailblazer. Lalu, di lapisan tengahnya ada program Catalyzer. Dan, di pucuknya digelar program Prime,” tutur Koeshartanto

Pertamina menggapai hasil positif di program creating leaders from within dengan model piramida ini. Promotion rate peserta TDA/Trailblazer mencapai 91%.