2 BUMN Siapkan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Dua Badan Usaha Milik Negara yakni PT Bio Farma dan PT Telkom telah disiapkan untuk melakukan sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19.

Sistem informasi satu data penerima vaksin COVID-19 dibuat untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data dan menghindari informasi ganda.

Sistem yang dibangun akan mendata penerima vaksin melalui filtering data individu penerima vaksin prioritas (by name, by address).

Kemudian akan menjadi aplikasi pendaftaran vaksin pemerintah dan mandiri, dan memetakan supply dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksinasi.

Sistem yang akan diintegrasikan itu juga akan memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

“Sistem informasi satu data ini sangat penting untuk mengawali revolusi dunia kesehatan nasional. Awal yang baik untuk sistem kesehatan Indonesia,” kata Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Fajrin Rasyid, seperti dikutip dari laman resmi Satgas Penanganan Covid-19.