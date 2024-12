Bungkam Tuan Rumah, Jenggolo Sport Sidoarjo Juara Kejurnas Voli U-19 2024

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Jenggolo Sport Sidoarjo menjadi juara Kejurnas Voli U-19 2024 seusai mengalahkan Lampung Phinisi.

Berlaga di GOR Siger, Bandar Lampung, Minggu (15/12/2024) tim asuhan Oky Yogaswara itu menang dengan skor 3-0 (25-19, 25-16, 25-22).

Pada pertandingan ini permainan Mayhasta Bethari dan kolega sangat apik dalam bertahan maupun menyerang.

Tampil di hadapan pendukung tim lawan, Jenggolo tetap tenang untuk akhirnya mengalahkan skuad asuhan Eva Yuliana di laga ini.

“Sejak awal laga saya menekankan kepada para pemain untuk tidak takut dengan tekanan. Saya menyebut justru tim lawan tertekan dengan adanya dukungan dari penggemar,” ujar Oky Yogaswara.

Dengan hasil ini, Jenggolo menghentikan rekor apik tim asal kota Tapis Berseri itu yang sepanjang Kejurnas voli U-19 2024 tidak terkalahkan.

Selain meraih gelar juara, pemain Jenggolo Mayhasta Bethari dinobatkan menjadi most valuable player (MVP) turnamen.

Pemain lainnya asal Kota Udang itu yang meraih penghargaan individu, yakni Salma Nuraisyah (best opposite), Rona Dewi M (best middle blocker), dan Herlina Aulia P (best libero).