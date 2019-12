BWF World Tour Finals 2019: Chen Yu Fei Butuh 40 Menit Memukul Akane Yamaguchi

jpnn.com, GUANGZHOU - Chen Yu Fei (Tiongkok) tak butuh waktu lama menaklukkan Akane Yamaguchi (Jepang) pada semifinal tunggal putri BWF World Tour Finals 2019.

Menurut statistik BWF, Chen hanya perlu waktu 40 menit memenangi pertandingan di Tianhe Gymnasium Guangzhou, Sabtu (14/12) siang WIB.

Chen Yu Fei menang 21-18, 21-9 dan memastikan tiket final, menyusul tunggal putri Taiwan Tai Tzu Ying.

Kemenangan Chen atas Yamaguchi kali ini merupakan yang ke-8 dari 18 pertemuan.

Chen Yufei in 2019 Final:



?? All England

?? Swiss Open

?? Australian Open

?? Thailand Open

?? Fuzhou China Open

?? Hong Kong Open

?#BWFWorldTourFinals2019



Unbeaten in Finals this year so far. Can she win her SEVENTH TITLE OF THE YEAR? — Badminton Talk (@BadmintonTalk) December 14, 2019