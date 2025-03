jpnn.com, JAKARTA - Cabai Rawit Masih Rp 89.400 Per Kilogram, Harga Bawang Putih Makin Tinggi

Harga pangan nasional terpantau fluktuatif pada Selasa (11/3).

Dipantau dari PIHPS Bank Indonesia harga cabai rawit turun menjadi Rp 89.400 per kilogram.

Kemudian, harga cabai keriting Rp 56.650 per kilogram, cabai rawit hijau Rp 66.400 per kilogram. Harga merah besar Rp 59 ribu per kilogram.

Selanjutnya, harga bawang putih Rp 46.350 per kilogram, bawang merah Rp 44.450 per kilogram.

Harga minyak goreng curah Rp 18.850 per kilogram, minyak goreng bermerek 1 Rp 22.100 per kilogram dan minyak goreng bermerek 2 Rp 20.900 per kilogram.

Harga telur ayam Rp 30.650 per kilogram. Harga ayam ras 35.950 per kilogram.

Selain itu, harga gula pasir lokal Rp 18.600 per kilogram.