Cak Imin: Ma'ruf Amin 90, Sandiaga Uno 10

jpnn.com, JOMBANG - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberikan penilaian terhadap debat cawapres yang berlangsung, Minggu (17/3) malam. Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, KH Ma'ruf Amin sangat dominan, dibanding Sandiaga Uno.

"Skor kalau 100, 90 (Ma'ruf) lawan 10 (Sandi) lah," kata Cak Imin saat mendampingi Kiai Ma'ruf dalam acara silaturrahmi yang digelar di Pondok Pesantren Babussalam, Jombang, Jawa Timur, Senin (18/3).

Menurut Cak Imin, penilaian tersebut cukup masuk akal. Pasalnya, dalam debat itu Sandi banyak mengulang-ulang argumentasi dan program.

"Mengapa menang telak? Pak Sandi mengulang-ulang sesuatu. Itu saja dan temanya jadi terbatas, padahal temanya luas sekali," kata Cak Imin.

Selain itu, wakil ketua MPR ini juga mengaku telah melihat respons masyarakat bawah terhadap penampilan KH Ma'ruf dalam debat ketiga itu. Menurut dia, masyarakat juga memberikan respons yang positif.

"Alhamdulillah mulai dari paling atas sampai masyarakat paling bawah, kami tanya apa kesimpulan atau respons masyarakat, Kiai Ma'ruf dibilang is the best," kata Cak Imin.

Cak Imin tak heran dengan respons positif masyarakat tersebut. Karena, menurut dia, dalam debat itu Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini bisa menjelaskan visi dan misinya secara detail.