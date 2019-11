Cara Baru Mitsubishi Memuaskan Konsumen di Indonesia, Simak Nih!

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang Mitsubishi di Indonesia memperkenalkan wajah baru dari layanan purnajual yang diberi nama Mitsubishi One, di Intercontinental Hotel, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (22/11).

President Director PT MMKSI, Naoya Nakamura menegaskan, Mitsubishi One merupakan komitmen MMKSI dalam memberikan pelayanan terbaik serta menghadirkan pengalaman servis yang menyentuh sisi emosional pelanggan.

Wajah baru ini, menjadi bentuk implementasi dari Afersales Corporate Value yang memiliki esensi utama yakni "Forward Thinking for Customer".

Baca Juga: Generasi Baru Mirage Belum Mampu Menggoda Mitsubishi Indonesia

"MMKSI berusaha menjadi perusahaan nomor satu di industri. Tak hanya best quality produk tapi juga best quality service. Kami telah mendapatkan penghargaan peringkat pertama Customer Satisfaction Index (CSI), Sales Satisfaction Index (SSI) & Initial Quality Study (IQS)," kata Nakamura.

"Tapi kami tak akan berhenti sampai di situ. Tahun ini kami telah memperkenalkan banyak produk baru dan kami juga harus terus mengembangkan layanan purnajual dengan menempatkan konsumen sebagai prioritas utama," lanjut Nakamura.

Mitsubishi One sendiri hadir dalam lima pilar antara lain One Spirit sebagai semangat dalam memberikan pelayanan, One Hospitality Standard yang melayani dengan ramah dan tanggap memberikan solusi, One Service Standard untuk memastikan konsumen mendapatkan kualitas layanan dengan sistem yang terintegritas.

Baca Juga: Simak 6 Perbedaan Mitsubishi Xpander Cross dengan Varian Standar

One Unity di mana kendaraan konsumen akan ditangani layaknya kendaraan sendiri oleh teknisi, serta One Vision, yakni MMKSI memastikan akan terus berinovasi dalam hal pelayanan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Aftersales PT MMKSI, Eiichiro Hamazaki menambahkan, pengaplikasian Mitsubishi One akan melebihi dari ekspektasi konsumen.