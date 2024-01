Cara MIND ID Mendukung Pemerintah Mencapai NZE 2060

jpnn.com, JAKARTA - MIND ID atau Mining Industry Indonesia berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.

Sekretaris Perusahaan MIND ID Heri Yusuf mengatakan komitmen tersebut diwujudkan dalam beberapa komitmen konkret dalam tiga pilar utama Grup MIND ID yang merupakan hasil elaborasi dari SDG’s 2030.

Oleh karena itu, BUMN Holding Industri Pertambangan menerapkan strategi transisi energi yang berbasis pada tiga pilar yaitu To Prevent, To Reduce, To Mitigate.

Adapun upaya itu dilakukan oleh semua anggota, yakni PT Timah Tbk., PT Aneka Tambang Tbk., (Antam), PT Inalum, PT Bukit Asam TBK., (PTBA), dan PT Freeport Indonesia (PTFI).

“MIND ID terus memberikan nilai lebih bagi Indonesia salah satunya berkomitmen mendukung upaya pemerintah yang menargetkan NZE bisa rampung pada 2060 mendatang,” kata Heri seperti dikutip, Senin (8/1).

Heri menjelaskan salah satu program yang diterapkan adalah kegiatan budi daya dan penanaman mangrove yang dilakukan PT Timah Tbk.

PT Timah Tbk., secara konsisten melakukan penanaman mangrove di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Penanaman mangrove yang dilakukan anggota Grup MIND ID, PT Timah Tbk dilaksanakan di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau.