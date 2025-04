Peringatan Hari Bumi 2025, PalmCo Atur Strategi untuk Percepat Net Zero Emisi

jpnn.com, JAKARTA - Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo implementasikan strategi keberlanjutan yang menyeluruh untuk mempercepat Net Zero Emisi.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyatakan pihaknya terus memperkuat peran sebagai pelaku industri yang bertanggung jawab dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Hal tersebut diungkapkan Jatmiko dalam rangka memperingati Hari Bumi 2025.

Menurut Jatmiko, sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi dari sektor perkebunan dan perubahan penggunaan lahan atau Land Use Land Use Change and Forestry (LULUCF), dekarbonisasi dijalankan dalam dua aktivitas utama.

“Impelementasi Dmdekarbonisasi di PalmCo dijalankan dalam dua aktivitas besar. Pertama dekarbonisasi berbasis alam melalui pengelolaan komoditas utama kelapa sawit serta komoditi lain berupa kopi, teh, dan karet,” kata Jatmiko.

Pengelolaan perkebunan lestari dipastikan zero burning. Kemudian, budidaya juga sangat concern terhadap perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, penanaman areal hingga pengurangan penggunaan pestisida.

PTPN IV juga telah menyusun rencana pengelolaan air berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan operasional di sektor perkebunan dan manufaktur, menerapkan sistem manajemen lingkungan tersertifikasi ISO 14001 dan ISO 45001 sebagai wujud komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja yang berstandar internasional.

Selain itu, PalmCo pun mengantongi sertifikasi RSPO, ISPO, ISCC, hingga European Union Deforestation Regulation (EUDR) untuk memastikan rantai pasok produknya bebas dari praktik deforestasi