Cara Nokia Perangi COVID-19

jpnn.com, JAKARTA - NOKIA, produsen peralatan telekomunikasi dari Finlandia ini memiliki cara unik melawan pandemi COVID-19 ini.

Nokia menghadirkan solusi otomatis untuk mendeteksi suhu tinggi tanpa melalui sentuhan.

Hal ini dirancang untuk membantu mengenali potensi infeksi COVID-19 di fasilitas yang menampung ribuan orang.

Nokia Automated Analytics Solution untuk Kontrol Akses menyederhanakan dan mengotomatiskan proses mengidentifikasi orang-orang dengan suhu tinggi.

Kemudian memastikan kepatuhan masker, di lingkungan besar dengan banyak akses.

" Solusi Nokia Automated Analytics kami menghadirkan data terpusat, analitik, dan sistem manajemen otomatisasi," kata Head of Analytics and IoT for Nokia, Amit Shah, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu.

" Hal ini memungkinkan organisasi besar membuat keputusan cerdas untuk melindungi karyawan dan fasilitas mereka selama dan pasca-pandemi," ujar Amit.

" Dengan tetap menghormati privasi individu," jelas Amit.