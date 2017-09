Carlo Ancelotti: Terima kasih, Bayern Muenchen

jpnn.com, MUNICH - Pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti tak kecewa usai dipecat Bayern Muenchen, Kamis (28/9). Don Carlo justru merasa terhormat bisa jadi bagian sejarah Bayern.

Ancelotti dipecat setelah 14 bulan berkiprah di Allianz Arena. Pada musim pertamanya 2016-2017, Ancelotti berhasil memberikan gelar juara Bundesliga 1. Namun, itu ternyata bukan jaminan dia terus bertahan di Allianz Arena.

Sejumlah hasil minor pada awal 2017-2018 membuat manajemen hilang kesabaran. Puncaknya saat Bayern kalah 0-3 di kandang Paris Saint-Germain, Kamis (28/9) dini hari WIB. Surat PHK pun melayang.

"Sebuah kehormatan besar bisa menjadi bagian dari sejarah Bayern. Saya berterima kasih kepada klub, para pemain, dan tentunya fans," tulis Ancelotti seperti yang dia tulis di akun Twitter miliknya, @MrAncelotti.

It has been a great honour to form part of Bayern’s history. I would like to thank the Club, the Players and it's amazing fans. #MiaSanMia pic.twitter.com/oZ7mLllers — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) September 28, 2017