Casio Luncurkan G-Shock Edisi Bruce Lee, Harganya?

jpnn.com, JAKARTA - Guna memperingati hari kelahiran Bruce Lee ke-80 tahun, Casio telah meluncurkan G-Shock seri MRG-G2000BL.

Dilansir Hypebeast, Kamis (27/2), G-Shock seri MRG-G2000BL ini memiliki makna tersendiri, di mana BL mempunyai nama singkatan dari sang lengenda bela diri yaitu Bruce Lee.

Secara tampilan, jam tangan ini memiliki warna serupa dengan pakaian yang digunakan oleh Bruce Lee yaitu hitam dan kuning. Kedua warna tersebut membaluti G-Shock MRG-G2000BL seluruh sisi bagian jam tangan tersebut.

Memang Casio telah merancang jam tangan ini khusus untuk para penggemar Bruce Lee. Sebab, jam tersebut dirancang hampir serupa dengan yang dugunakan Bruce Lee dalam film Game of Death.

Selain itu, warna kuning dan merah juga muncul dalam bagian lambang Jeet Kune Do, ini merupakan filosofi seni bela diri yang didirikan oleh Lee.

Warna ini digunakan untuk indeks, logo MR-C dan jarum detik. Secara teknis, jam tangan ini menghadirkan strap atau tali dari Dura Soft Fluoro-Rubber yang diklaim memiliki daya tahan lebih tinggi, tetapi tetap lembut dipergelangan tangan.

Tak hanya itu, G-Shock seri MRG-G2000BL juga disematkan fitur kristal safir pada bagian kaca arloji, sehingga memberikan jaminan ketahanan antigores. Kemudian pada bagian bezel memiliki ukiran dari ucapann Bruce Lee yang bertuliskan 'Using no way as a way, having no limitation as limitation'.

Sementara, bidang dial yang dihiasi dengan tanda tangan Bruce Lee, menggunakan karakter China yang berarti naga.