Catat, Dua Suplemen Ini Mengandung Nutrisi Penting untuk Tumbuh Kembang Anak

jpnn.com, JAKARTA - Vitamin C dan Chlorella merupakan nutrisi yang saling melengkapi dan memberikan manfaat signifikan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Vitamin C dikenal sebagai antioksidan yang kuat dan berperan penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Vitamin C membantu melawan infeksi, melindungi tubuh anak dari radikal bebas, dan mempercepat penyembuhan luka. Dengan daya tahan tubuh yang kuat, anak akan lebih mampu melawan penyakit dan menjaga kesehatan mereka saat tumbuh dan berkembang.

Sementara Chlorella mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, vitamin, mineral dan serat. Nutrisi-nutrisi ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak. dalam Chlorella akan diolah menjadi asam amino yang sangat penting untuk membantu membangun jaringan tubuh, vitamin dan mineral memainkan peran penting dalam fungsi tubuh yang sehat, dan serat membantu menjaga kesehatan pencernaan.

Selain itu, Chlorella juga mengandung Chlorella Growth Factor (CGF), yaitu senyawa unik yang ditemukan dalam Chlorella. CGF memiliki kemampuan untuk merangsang pertumbuhan sel, mempercepat pemulihan tubuh, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Pada anak-anak, CGF dapat membantu mempercepat pertumbuhan fisik, memperkuat tulang dan gigi, serta mempercepat proses pemulihan setelah aktivitas fisik atau penyakit.

Maka itu, kombinasi Vitamin C dan Chlorella memberikan manfaat yang saling melengkapi. Vitamin C membantu meningkatkan penyerapan nutrisi dalam tubuh, termasuk nutrisi dari Chlorella. Dengan demikian, mengonsumsi Chlorella yang kaya akan nutrisi dan CGF yang merangsang pertumbuhan akan lebih efektif ketika dikombinasikan dengan Vitamin C.

Untuk memastikan anak mendapatkan manfaat optimal dari Vitamin C dan Chlorella, penting untuk memberikan asupan nutrisi yang seimbang dan bervariasi. Ini dapat dilakukan melalui konsumsi makanan sehat yang mengandung sumber alami Vitamin C, seperti jeruk, strawberry, kiwi, serta melalui suplemen.

Salah satu suplemen, yang sudah dilengkapi dengan kandungan nutrisi di atas adalah CNI Vitasigi-F. Suplemen itu digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melengkapi vitamin dan kebutuhan gizi anak. Salah satu yang menarik dari suplemen ini adalah, meski berbentuk tablet kunyah tetapi suplemen ini disukai oleh anak-anak.