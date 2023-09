CBI Dukung Kolaborasi dalam Sektor Jasa Keuangan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia-Korea Financial Forum ke-2, mencatat berbagai perkembangan positif dalam upaya memperkuat kolaborasi antara kedua negara di bidang keuangan.

Forum yang digelar pada 4 September 2023, itu diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Council on International Financial Cooperation (CIFC).

Bertema Forging the future of finance: Strengthening Collaboration and Sustainable Finance in Korea and Indonesia, acara tersebut dihadiri pemangku kepentingan dari berbagai industri dan regulator kedua negara.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk selalu belajar dan berbagi mengenai perkembangan terkini dari inisiatif keuangan berkelanjutan.

"Kami mengapresiasi kerja sama dengan FSC, CIFC, serta para pelaku industri jasa keuangan Indonesia dan Korea, yang bertukar pengetahuan serta best practice pengembangan keuangan berkelanjutan di kedua negara," kata Mahendra, dalam keterangannya, Jumat (8/9).

Acara yang dihadiri sekitar 130 partisipan ini membahas keuangan berkelanjutan dalam lanskap keuangan Indonesia dan Korea, dan peran kolaborasi dalam membentuk masa depan sektor jasa keuangan, asuransi, penjaminan, pasar modal, dan infrastruktur keuangan.

Baca Juga: Dukungan CBI Bikin Mitigasi Risiko dan Bisnis Kredit Pintar Makin Berkembang

Mahendra mengungkapkan bahwa penguatan jasa keuangan berkelanjutan berperan sangat penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim global.

Untuk itu, diperlukan kolaborasi tidak hanya dari regulator sektor jasa keuangan melainkan oleh pelaku sektor jasa keuangan di tingkat domestik maupun internasional agar pengembangan keuangan berkelanjutan terukur dan terarah.