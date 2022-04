Cek Daftar Harga Minyak Goreng Indonesia Dibandingkan Negara Tetangga, Ya Ampun

jpnn.com, JAKARTA - Harga minyak goreng masih mengalami lonjakan sejak pemerintah resmi mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET).

Pada beberapa daerah di Indonesia, bahkan masih mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng.

Berdasarkan pantauan dibeberapa supermarket, harga minyak goreng ukuran dua liter nyaris tembus Rp 50 ribu per pouch.

Fenomena minyak goreng kini menjadi perbincangan semua orang karena Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Kemudian, bagaimana perbandingan harga minyak goreng di Indonesia dengan negara tetangga?

Berikut ini daftar harga minyak goreng kemasan di enam negara di Asia Tenggara:

1. Harga minyak goreng di Indonesia

Dilansir dari Pusat Harga Pangan Strategis Nasional, Jumat (8/4) harga minyak goreng curah rata-rata dibanderol Rp 20.125 per kilogram, sementara untuk kemasan bermerek 1 dan bermerek 2, masing-masing seharga Rp 26.250 per dan Rp 25.450 per kilogram.

Adapun harga minyak goreng kemasan curah di DKI Jakarta sebesar Rp 22.850 per kilogram dan harga tertinggi terjadi di Sulawesi Tenggara sebesar Rp 25 ribu per kilogram.

Artinya, harga tersebut melonjak drastis dari HET minyak goreng curah yakni Rp 14 ribu per kilogram.