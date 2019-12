Cek Klasemen Serie A Hingga Pekan ke-14, Bukan Juventus di Peringkat Pertama

jpnn.com, MILAN - Komposisi klasemen Serie A berubah di pekan ke-14. Juventus yang hanya bermain imbang 2-2 dengan tamunya Sassuolo, harus merelakan tampuk klasemen ke Inter Milan yang menang 2-1 dari SPAL.

Pelatih Inter Antonio Conte pun bangga pasukannya memimpin Serie A berkat kemenangan susah payah atas SPAL. Dua gol di babak pertama dari Lautaro Martinez (menit 16 dan 41) membuat Inter memegang kendali di Giuseppe Meazza, meski SPAL akhirnya memperkecil kedudukan lewat Mattia Valoti pada menit ke-50.

"Kami telah bekerja keras sejak awal untuk membuat dampak positif di liga," kata Conte kepada Sky Sport Italia.

"Berada di puncak klasemen setelah 14 pertandingan membuat kami bangga, karena kami tahu perjalanan yang telah kami lalui untuk sampai ke sini. Ini harus memberi kami semangat, mendorong untuk melakukan yang ebih baik," imbuhnya.

1 - #Inter have won 12 of their first 14 games played in a single Serie A campaign for the first time in their history, at the 88th season in the competition. Record.#InterSPAL pic.twitter.com/AB06V7pOEl — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 1, 2019