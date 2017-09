Cekidot, Begini Kelakuan Rey Utami Kalau Lagi Ngidam

Rey Utami. Foto: Instagram

jpnn.com - Kelakuan Rey Utami belakangan ini cukup merepotkan suaminya, Pablo Putera Benua. Maklum presenter berparas cantik itu sedang mengandung, sehingga mengidamkan yang aneh-aneh.

Pablo yang berprofesi pengusaha itu kerap diminta untuk memenuhi keinginan Rey Utami, yang kadang-kadang butuh perjuangan.

Seperti yang terlihat di dalam video blog pribadi akun YouTube milik Rey Utami. Di sana dia menceritakan momen saat mengidam ingin memakan mangga apel.

"Dia (suami) malah beli mangga dan apel. Padahal aku kepenginnya mangga jenis apel, tapi dia beli mangga arum manis dan apel. Salah, kan?" kata Rey Utami.

Presenter olah raga itu kemudian mengisahkan saat dirinya ngidam untuk makan sup ayam. Yang uniknya, dia justru ingin sup itu dibuat langsung sang suami. Meski akhirnya Pablo Putera Benua diam-diam menyuruh asisten untuk membeli sup ayam di restoran.

"Enak banget sayang. Kamu pinter banget masaknya. Kok kayak sup ayam yang di *** itu. Jago lo kamu," ucap Rey Utami.

Selain mangga apel dan sup ayam, Rey Utami juga membeberkan momen saat ngidam bakmi. Hal yang merepotkan suaminya yakni saat itu masih waktu Subuh hari. Pablo Putera Benua dibangunkan Rey Utami untuk mncari makanan itu menggunakan sepeda motor.

Meski istrinya banyak ngidam, Pablo Putera Benua sendiri mengaku tidak merasa direpotkan. Menurutnya ini adalah tugas seorang suami dalam berumahtangga. (ded/JPC)

Sumber : Pojoksatu