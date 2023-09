CEO INDODAX Dapat Penghargaan dari MURI

jpnn.com, JAKARTA - CEO INDODAX Oscar Darmawan meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) pada Rabu (6/9), sebagai orang pertama di Indonesia yang memiliki gelar Master of Science in Blockchain and Digital Currency. Penghargaan ini mengukuhkan Oscar Darmawan sebagai pionir dalam pendidikan tingkat lanjut di bidang blockchain dan aset digital di Tanah Air. "Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan ini. Ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi saya pribadi dan juga bagi INDODAX. Saya berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi para generasi muda Indonesia untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilannya di bidang blockchain dan aset digital," ucap Oscar Darmawan. Oscar Darmawan juga berharap dengan adanya penghargaan ini bisa memberikan dampak positif pada perkembangan aset kripto di Indonesia. "Kami bertekad untuk semakin aktif dalam memajukan adopsi teknologi blockchain dan mengedukasi masyarakat tentang manfaatnya. INDODAX, sebagai salah satu crypto exchange terbesar di Indonesia, akan terus berada di garis depan dalam perkembangan industri blockchain dan aset digital di Indonesia," imbuh Oscar Darmawan. Program Magister dalam bidang Blockchain and Digital Currency ini dirancang dengan menggabungkan bidang keuangan, manajemen, ilmu komputer, dan sistem informasi untuk diterapkan dalam blockchain. Oscar Darmawan juga mengatakan, jika ada kesempatan, dia berkeinginan untuk menjadi seorang dosen karena menjadi pengajar adalah salah satu dari impian besarnya. "Dengan terjun ke dunia akademis, saya dapat menyalurkan ilmu-ilmu terkait blockchain ke masyarakat luas. Saya akan terus berkomitmen memberikan edukasi dan akses yang lebih baik dalam berpartisipasi di lansekap aset kripto global, aman, dan bertanggung jawab," terangnya.