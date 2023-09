Telin & Citra Connect Jalin Kerja sama Konektivitas Kabel Bawah Laut di Nongsa Digital Park

jpnn.com, BALI - PT Telkom Indonesia International (Telin), anak perusahaan PT Telkom Indonesia Telkom dan PT Citranet Sarana Digital (Citra Connect) menjalin kerja sama untuk mengoptimalkan kecepatan koneksi internet.

Kerja sama ini dalam konektivitas broadband internet, dengan fokus pada penyediaan kabel bawah laut dan jasa terkait.

MoU tersebut ditandatangani oleh Budi Satria Dharma Purba, Chief Executive Officer (CEO) Telin, dan Michael Kristian Wiluan, CEO Citra Connect, di Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2023 pada Kamis (7/9).

Penandatanganan ini melambangkan komitmen antara Telin dan Citra Connect dalam menjajaki berbagai kemitraan, termasuk persyaratan akses kabel bawah laut, dan lanjutan konektivitas ke infrastruktur di dalam Nongsa Digital Park (NDP), guna memanfaatkan banyak potensi kapasitas data center untuk mewujudkan NDP sebagai jantung ekosistem digital di Indonesia dan Asia Tenggara.

Hal ini sejalan dengan strategi Five Bold Moves Telkom yang terdiri dari FMC, InfraCo, Data Center Co, B2B Digital IT Service Co, dan DigiCo.

Telin, salah satu kekuatan penting di Telkom, aktif dalam hal ini terlibat dalam pengembangan infrastruktur global, platform digital, produk inovatif, dan solusi.

Hal ini juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia dan sekitarnya, bertujuan untuk mencapai kedaulatan digital nasional, sekaligus juga memperkuat posisi Telin sebagai operator regional terkemuka.

Proyek ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan jaringan komunikasi dan promosi kemajuan teknologi.