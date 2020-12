CEO Perusahaan Dituntut Mampu Lakukan Berbagai Perubahan di Kala Pandemi

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi pandemi yang belum juga berakhir membuat kepemimpinan CEO, Presiden Direktur, Direktur Utama dituntut untuk bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi saat ini.

Founder dan Presiden Komisaris Warta Ekonomi Fadel Muhammad mengatakan 60% perusahaan bisa bertumbuh dengan baik bila CEO yang ada mampu melakukan berbagai perubahan.

Hal ini kata Fadel, terungkap dari berbagai hasil penelitian yang dia sampaikan dalam awarding bertema The Rise of New Leadership Era to Accelerate Recovery.

“Perubahan di sebuah company itu, dari penelitian yang ada menunjukkan 70% dibuat oleh seorang CEO. Dari berbagai data studi yang ada, kami memilih beberapa teman-teman CEO, dan kami harapkan ini bisa menjadi pemicu agar yang ada lebih maju, dan yang belum (terpilih sebagai penerima penghargaan) bisa lebih baik di masa mendatang,” ucapnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan, selain dari CEO yang membawa perubahan, keberadaan vaksin juga menjadi hal yang bisa meningkatkan harapan perbaikan di masa mendatang.

“Vaksin yang akan kita gunakan di Indonesia, sebagaimana pembicaraan kami dari MPR dengan bapak presiden akan mulai dilaksanakan, dan di beberapa negara sudah mulai dilaksanakan. Dengan demikian, secara keseluruhan ekspektasi harapan kita, makin baik, makin sehat, dan ekonomi kita akan tumbuh,” serunya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memberikan keynote speech pada e-awarding 'Indonesia Most Admired CEO 2020', yang diselenggarakan secara daring oleh Warta Ekonomi, Jumat (18/12).

Sebagai informasi, dalam penilaian Indonesia Most Admired CEO 2020: The Rise of New Leadership Era to Accelerate Recovery, tim peneliti Warta Ekonomi menggunakan metode survei daring terhadap 1.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dalam kurun waktu September-November 2020.