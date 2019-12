Cerita Farah Quinn Ngobrol Bareng Barack Obama, Ini yang Dibahas

jpnn.com, JAKARTA - Koki cantik Farah Quinn mengaku beruntung bisa bertemu langsung dengan Barack Obama.

Tak sekadar bertatap muka, Farah Quinn dan Barack Obama juga berbincang santai mengenai masakan Indonesia.

Hal itu diketahui dari unggahan Farah Quinn di akun Instagram pribadinya. Dia memamerkan pose berdua dengan mantan Presiden Amerika itu.

Di foto tersebut, Farah Quinn memakai baju resmi berwarna hitam. Sementara itu, Obama yang meletakkah salah satu tangannya di pinggah Farah, memakai setelan jas biru.

“This is my picture of the year! I was beyond star struck when I finally met Mr. President Barack Obama right before he went on stage at his event,” tulis Farah Quinn yang bertemu Barack Obama di Singapura.

Dia juga mengungkap pembicaraannya dengan Barack Obama. “Kami sempat mengobrol sebentar tentang semua masakan Indonesia favourite beliau (disebutkan satu persatu dengan pengucapan bahasa yang sempurna),” lanjut Farah Quinn.

Meski pertemuan itu singkat, Farah Quinn merasa terhormat dan menjadikan hal tersebut pengalaman tak terlupakan.

“It was such a pleasure to meet such an idol and the picture turned out super cute!” tutup Farah. (mg7/jpnn)