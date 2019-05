Cerita Seru Praveen / Melati Usai jadi Penentu Langkah Indonesia ke Semifinal Sudirman Cup 2019

jpnn.com, NANNING - Praveen Jordan dan Melati Daeva Oktavianti menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Taiwan dalam perempat final Sudirman Cup 2019 di Nanning, Tiongkok, Jumat (24/5) sore WIB.

Ganda campuran peringkat tujuh dunia itu berhasil memberi poin di partai kelima, yang membuat Indonesia menang 3-2. Praveen / Melati menang atas Wang Chi-Lin / Hsieh Pei Shan 21-17, 21-15.

Indonesia ???????? dream on thanks to a terrific performance by Jordan/Oktavianti and enters the semifinals for the first time since 2015 ????



RESULTS: https://t.co/fpdpM8wre4#TOTALBWFSC2019 #Nanning2019 pic.twitter.com/jc3x3bvUCK — BWF (@bwfmedia) May 24, 2019