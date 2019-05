Sudirman Cup 2019: Permohonan Maaf Jojo Untuk Tim Indonesia

jpnn.com, NANNING - Jonatan Christie alias Jojo gagal menyumbang angka buat Indonesia pada laga perempat final Sudirman Cup 2019 melawan Taiwan di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Jumat (24/5) siang WIB.

Jojo yang turun di partai ketiga, takluk di tangan Chou Tien Chen skor 11-21, 13-21. Jojo tidak tampil di permainan terbaiknya, dia sulit mengembangkan permainan dan tertinggal jauh dari Chou. Padahal, sebelum pertemuan tadi, Jojo punya catatan rekor telak 5-0 atas Chou.

"Pertama-tama saya mohon maaf pada tim, saya belum bisa menyumbang poin. Jujur, saya bermain di bawah tekanan, saya tidak bisa keluar dari tekanan. Lawan bermain menekan terus, dia tidak memberi ruang buat saya untuk fight back. Di game kedua awal dia beberapa kali 'hilang', tapi dia langsung balik lagi seperti game pertama, menekan dan bikin saya lari-lari," kata Jonatan seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Semifinal is within hand's reach for Chinese Taipei as Chou Tien Chen's first ever victory against Jonatan Christie



RESULTS: https://t.co/fpdpM8wre4#TOTALBWFSC2019 #Nanning2019 pic.twitter.com/O6DxpAciGt — BWF (@bwfmedia) May 24, 2019