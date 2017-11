Chacha Frederica Ultah ke-28 Tahun, Girls Squad Beri Ucapan

jpnn.com, JAKARTA - Artis Chacha Frederica tengah berbahagia lantaran berulang tahun yang ke-28.

Kebahagiaan Chacha makin bertambah, karena sahabat-sahabatnya dari girl squad memberikan ucapan selamat untuknya.

Seperti ucapan dari Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar.

Melalui akun Instagram masing-masing, Nia mengunggah foto bersama Chacha saat keduanya menghadiri sebuah acara awards beberapa waktu lalu.

Pada keterangannya, Nia mendoakan agar sahabatnya ini selalu rendah hati dan menjadi istri yang penurut.

“Happy birthday @chafrederica sayanggg…. selalu rendah hati, selalu baik hati.. Tetap menjadi istri yang penurut sama suami.. kesayangan aku nih, si 'ribet sendiri' hehehe… love you chaa,” tulisnya.

Senada, Jessica juga mengunggah foto bersama Chacha. Pada keterangannya, ibu satu anak ini berharap sahabatnya diberikan yang terbaik.

“Namanya hidup pasti banyak rintangan, kalau banyak rantangan itu namanya catering, HBD @chafrederica Wish you all the best! #girlsquad,” ucap janda satu anak ini.(zul/pojoksatu/jpnn)