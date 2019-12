Chef Tusyadi Berbagi Resep Membuat Pie dan Kue Natal

jpnn.com, JAKARTA - Pusat pendidikan pariwisata dan bisnis kreatif, Nata Center menggelar workshop dengan tema 'Baking Addiction: Make, Bake & Take Your Own Lovely Holiday Pie & Cookies'.

Dalam workshop yang diselenggarakan di Lab. Kitchen Nata Center ini mengundang Chef Tusyadi, Professional Executive Pastry Chef di Balai Sidang Jakarta Convention Center (BSJCC), Vice President dari Indonesia Pastry Alliance (IPA) sekaligus dosen Pastry dari Politeknik Sahid Kampus Roxy.

Berlatar belakang liburan Natal dan Tahun Baru, Nata Center ingin memberikan unsur kebersamaan saat berkumpul bersama keluarga atau orang terdekan melalui beragam pie dan cookies.

Dalam workshop ini, Chef Tusyadi memperkenalkan dan mengarahkan bagaimana membuat Almond Tart, California Cookies, Vienna Cube Cookies, dan Chocolate Walnut Pie.

Salah satu peserta workshop, Erni Julita Tampubolon, merasa bertambah pengetahuannya tentang membuat pie dan cookies.

“Biasanya setiap Natal saya memesan kue yang dijual di toko, karena saya belum tahu tentang jenis pie ini,” tutur. Erni Julita.

Hal serupa juga dituturkan oleh Oey Sien Hwa, seorang ibu rumah tangga yang hobi dalam membuat kue.

“Acara ini menambah wawasan dan pengetahuan saya mengenai kue. Di rumah sering membuat kue tapi lebih ke kue kering seperti nastar. Dengan ikut workshop ini saya jadi belajar membuat cookies yang asing di telinga saya sebelumnya,” pungkasnya.(mg7/jpnn)