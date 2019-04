Chelsea 2-0 West Ham United: Fan Lawan Yakin Hazard Pindah ke Madrid

jpnn.com, LONDON - Eden Hazard memborong semua gol saat Chelsea mengalahkan West Ham United 2-0 di Stamford Bridge, Selasa (9/4) dini hari WIB.

Gol pertama keren. Tercipta di menit ke-24. Pemain asal Belgia itu menari, meliuk-liuk melewati empat pemain West Ham dan melepaskan tembakan terukur melewati kiper Lukasz Fabianski.

Hazard, si pemain yang dikaitkan dengan Real Madrid itu menggandakan keunggulan Chelsea pada menit ke-90. Gol ke-16 Hazard di Premier League musim ini. Di semua kompetisi, pemain berusia 28 tahun itu telah mengoleksi 19 gol.

Dalam laga melawan West Ham itu, nyaris sepanjang pertandingan, Hazard mendapat sindiran dari fan lawan bahwa dia akan pindah ke Real Madrid musim depan.

(Baca dong: 56 Persen dari 128 Ribu Suara Yakin Eden Hazard Pindah ke Real Madrid)

Nyanyian yang juga sekaligus menyentil pendukung Chelsea. "He's off to Madrid," lirik lagu yang dinyanyikan fan The Hammers (julukan West Ham).

"Mereka salah. Sekarang saya hanya berpikir untuk Chelsea, hingga akhir musim. Saya ingin kami finis di 4 Besar," kata Hazard kepada Sky Sports.

Kemenangan atas West Ham ini merupakan kemenangan ketiga beruntun yang diraih pasukan asuhan Maurizio Sarri. Itu membuat Chelsea naik ke peringkat ketiga, 66 poin dari 33 pertandingan. The Blues untuk sementara menggusur Tottenham Hotspur yang mengoleksi 64 poin dari 32 pertandingan. (adk/jpnn)