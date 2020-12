Chelsea Payah

jpnn.com, LONDON - Chelsea harus puas dengan hasil imbang saat menjamu Aston Villa di Stamforf Bridge, Selasa (29/12) dini hari WIB.

The Blues sempat unggul lebih dahulu, lewat gol Olivier Giroud yang memecah kebuntuan saat sebelas menit tersisa di babak pertama.

Namun di awal babak kedua, Aston Villa menyamakan kedudulan melalui gol dari Anwar El Ghazi.

Skor 1-1 bertahan hingga laga rampung.

32 - Since his Premier League debut in August 2012, Olivier Giroud has scored more headed goals than any other player in the competition (32). Artist. pic.twitter.com/its8vlRYR9 — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2020