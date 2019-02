Chelsea vs Tottenham: Sarri Kirim Pesan Tegas Buat Kepa

jpnn.com, LONDON - Juru taktik Chelsea Maurizio Sarri belum memberi jaminan akan menurunkan Kepa Arrizabalaga di bawah mistar timnya, saat meladeni Tottenham Hotspur di Stamford Bridge, Kamis (28/2) dini hari nanti.

Kepa, si kiper termahal (dibeli Rp 1,3 triliun dari Athletic Bilbao) dunia itu menjadi sorotan setelah membangkang, menolak diganti dalam final Piala Liga melawan Manchester City, Minggu (24/2) kemarin.

Meski Sarri dan Kepa sama-sama mengaku sudah tak ada masalah di antara mereka, tetapi media di Inggris masih memanaskan suasana.

"Saya belum memastikan apakah dia menjadi starter melawan Spurs. Mungkin iya, mungkin tidak," kata Sarri seperti dikutip dari The Guardian.

"Dia harus siap jika diminta untuk bermain. Dia sudah membuat kesalahan yang besar. Namun ini tim. Jika dia saya minta main, dia main. Jika saya suruh duduk di bangku cadangan, itu yang harus dia lakukan," imbuh Sarri.

Saat ini Chelsea berada di peringkat keenam klasemen Premier League. mengantongi 50 poin dari 26 laga. Sementara Tottenham di posisi ketiga dengan 60 poin dari 27 pertandingan. (adk/jpnn)

Pekan ke-28 Premier League

27 Februari

Cardiff City 0 - 3 Everton

Huddersfield Town 1 - 0 Wolverhampton Wanderers

Leicester City 2 - 1 Brighton & Hove Albion

Newcastle United 2 - 0 Burnley

28 Februari

02.45 WIB Arsenal vs AFC Bournemouth

02.45 WIB Southampton vs Fulham

03.00 WIB Chelsea vs Tottenham Hotspur

03.00 WIB Crystal Palace vs Manchester United

03.00 WIB Liverpool vs Watford

03.00 WIB Manchester City vs West Ham United