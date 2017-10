Choirul Huda Meninggal, 2 Kiper Papan Atas Dunia Berduka

jpnn.com, JAKARTA - Bintang-bintang sepak bola dunia ikut berduka atas meninggalnya kiper sekaligus kapten Persela Lamongan Choirul Huda.

Setelah gelandang Manchester United Paul Pogba, kini giliran kiper Barcelona Marc ter Stegen dan penjaga gawang Arsenal Petr Cech yang menyampaikan kalimat duka.

Ter Stegen dan Cech menggunakan Twitter untuk menyampaikan ucapan belasungkawa kepada Huda.

“A sad unlucky story for football. We lose goalkeeper Choirul Huda, aged 38 & played his whole career for @PerselaFC since 1999 ?????????? #RIPHuda,” demikian tulis Ter Stegen, Senin (14/10).

Ter Stegen juga memajang foto obituarium Huda dari laman resmi Persela.

Sementara itu, Cech juga berduka atas meninggalnya Huda.