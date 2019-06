Cinta Laura Masih Bungkam soal Foto Mesra, Sudah Sepekan

jpnn.com - Sepekan setelah foto-foto mesranya beredar, Cinta Laura masih memilih diam. Dia tidak berkomentar atau mengklarifikasi foto tersebut di Instagram maupun platform lain.

Namun, mereka tidak berarti cuek terhadap skandal itu. Terutama Herdiana Kiehl, mama Cinta. Dia sempat mengunggah dua foto. Pertama, foto Cinta dengan keterangan ''diam itu emas''. Keterangan tersebut kemudian diganti sesuai dengan kata-kata yang tertera di kaus Cinta dalam foto itu.

Dia juga mengunggah fotonya sendiri. ''Apabila ada peluru tajam yang mengarah kepadamu, biarlah peluru itu melewati tubuhku dulu,'' tulisnya.

Herdiana lantas membuka kolom komentar. Salah seorang netizen bertanya, apakah benar Cinta masih berhubungan dengan Frank Garcia. ''Of course not!'' jawab Herdiana. (deb/c15/nda)