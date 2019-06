Sepertinya Ini Motif Akun @soyfrankgarcia Unggah Foto 'Panas' Cinta Laura

jpnn.com - Unggahan Frank Garcia tentang foto-foto ‘panas’ Cinta Laura menimbulkan pertanyaan. Akun @soyfrankgarcia di Instagram yang mengumbar foto-foto Frank dan Cinta Laura pun kini sudah tak bisa diakses lagi.

Sejauh ini Cinta Laura masih bungkam soal itu. Dia belum bisa dimintai konfirmasi terkait masalah itu, bahkan mematikan kolom komentar dalam akunnya di Instagram.

Namun ibunda Cinta Laura, Herdiana Kiehl sempat menjawab pertanyaan netizen seputar tersebarnya pose mesra putrinya. Menurutnya, Frank Garcia sengaja menyebar foto mesra karena Cinta Laura memutuskan tali asmara mereka.

"Editan karena diputusin," ungkap Herdiana menanggapi pertanyaan seorang netizen di Instagram.

Frank Garcia diduga sengaja menyebar foto dan video mesra dirinya dengan Cinta Laura. Dalam beberapa posting-an, terlihat dia dan Cinta Laura beradegan mesra.

Salah satu foto memperlihatkan Cinta Laura dan Frank Garcia tengah berciuman. Mereka tampak berada di kawasan di pinggir pantai.

Foto lainnya menunjukkan keduanya berendam bersama di bathtub. "Cinta does not approve of this rap," ujar akun @soyfrankgarcia dalam ungahannya.(mg3/jpnn)