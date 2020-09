Citilink Perkuat Kolaborasi dengan BNN untuk Cegah Peredaran Narkotika Lewat Pesawat

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan Citilink meningkatkan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Dalam kolaborasi ini keduanya melakukan program kampanye gaya hidup sehat antinarkoba untuk pegawai Citilink maupun untuk masyarakat luas.

“Citilink mendukung dan peduli dalam memerangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang khususnya di dunia penerbangan,” kata Direktur Utama Citilink Juliandra dalam keterangan resminya, Selasa (29/9).

Juliandra mengatakan kerja sama pihaknya dengan BNN telah terjalin sejak 2017, untuk memfasilitasi pengiriman berbagai alat operasional BNN, tahanan narkotika, maupun barang bukti hasil tindak pidana narkotika.

Di sisi lain Kepala BNN RI Drs. Heru Winarko, S.H mengungkapkan apresiasinya kepada pihak Citilink yang selama ini telah mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilakukan BNN, khususnya dalam rangka Kampanye Anti Narkoba.

“Kami sangat berterima kasih kepada pihak Citilink atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini dalam mendukung kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia,” ungkap Heru Winarko.

Sebagai bentuk dukungannya dalam kampanye anti narkoba, maskapai yang tergabung dalam Garuda Indonesia Grup itu memfasilitasi salah satu armada pesawat yang berjenis Airbus A320, dengan memasang livery khusus yang bertemakan “Say No to Drugs, Say Yes to Travel, Stop Narkoba”.

Pesawat itu telah mengudara dengan livery khusus tersebut pada Kamis (24/9) lalu untuk penerbangan Jakarta - Banjarmasin dengan nomor penerbangan QG 480.