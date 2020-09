Clippers Gigit Jari, Nuggets Tantang Lakers di Final Wilayah Barat

jpnn.com, ORLANDO - Denver Nuggets bikin LA Clippers gigit jari.

Sempat tertinggal 1-3 dalam pertemuannya dengan Clippers di semifinal Wilayah Barat, Nuggets berbalik unggul 4-3 (best of seven) dan memastikan tiket final wilayah.

Pada gim ketujuh di Orlando, Rabu (16/9) siang WIB, Nuggets menang 104-89.

Seperti biasa, dua bintang Nuggets, Jamal Murray dan Nikola Jokic menjadi motor timnya, menyumbang poin signifikan.

Back-to-back 3-1 series comebacks... 6-0 in elimination games ????



???? the BEST of the @nuggets in elimination games this postseason! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/G6v5nhQCE0 — NBA (@NBA) September 16, 2020