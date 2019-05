CLS Knights Indonesia Jawara ASEAN Basketball League

jpnn.com, SINGAPORE - CLS Knights Indonesia mewujudkan mimpi mereka menjadi juara ASEAN Basketball League (ABL) 2018/2019.

Euforia Brandon Jawato dan kawan-kawan meledak di OCBC Arena, Singapura setelah mereka berhasil membuat tim tuan rumah Singapore Slingers bertekuk lutut 84-81, Rabu (15/5). Kemenangan ini membuat Knights unggul dengan kedudukan 3-2 dalam laga final berformat best of five itu.

Knights pantas bangga dengan kemenangan tersebut. Pasalnya, sejak kuarter pertama hingga kuarter ketiga, mereka terus berada dalam tekanan Slingers.

Tertinggal 23-27 di kuarter pertama, 40-44 di kuarter kedua, dan 58-65 di kuarter ketiga, Knights mulai bangkit di kuarter pamungkas. Perlahan tapi pasti, Knights terus memperkecil ketertinggalan hingga akhirnya skor menjadi 79-79 di sisa waktu satu menitlima detik terakhir.

Kehilangan kendali permainan, Slingers panik. Harapan mereka untuk menjadi juara di hadapan publik sendiri pun rontok seketika saat Wong Wei Long sukses menceploskan tembakan tiga angka hingga skor berubah menjadi 82-79 untuk keunggulan Knights.

Jagoan Slingers Xavier Alexander sempat kembali menipiskan margin menjadi 82-81 setelah sukses melakukan lay up. Namun, mereka akhirnya harus gigit jari setelah pemain asing Knights Douglas Herring berhasil memasukkan dua tembakan bebas.

Slingers sempat hendak menyamakan kedudukan lewat tembakan tiga angka yang dilepaskan di detik-detik terakhir. Malang bagi Slingers, bola hanya membentur bibir ring. Para pemain Knights pun langsung bersorak kegirangan dan berpelukan di tengah lapangan setelah bel tanda pertandingan usai menyalak keras.