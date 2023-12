Coach Ican Ungkap Kisah Jatuh Bangun dalam Berkarier

jpnn.com, JAKARTA - Selain tentang bermusik, penyanyi Coach Ican ternyata juga punya perjalanan luar biasa dan menginspirasi di dunia bisnis.

Coach Ican merupakan seorang business coach dan pengusaha yang lahir di Jakarta, 18 Desember 1983.

Setelah lulus SMA, dia melanjutkan pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Mathematics (2001-2005) dan S2 di BINUS University jurusan Strategic Management (2013-2016).

Sebelum merintis karier sebagai seorang entrepreneur, Coach Ican juga pernah bekerja di beberapa perusahaan, dari mulai menjadi Business Intelligence Analytics di Standard Chartered Bank, Head of Danamon Simpan Pinjam Risk Portofolio Analytics di PT Bank Danamon Indonesia, Head of Consumer Banking Segment Analytics di DBS Bank, hingga Head of CCPL Product, Portofolio, Installment di Maybank.

Pelantun Lirsyah & Lina mengalami cukup banyak naik dan turun kehidupan pada masa lalunya.

Pada 2007, dia harus kehilangan ibunya akibat tragedi perampokan yang terjadi di rumahnya.

Saat itu, Coach Ican yang masih berumur 24 tahun terbangun di tengah malam karena suara gaduh yang berasal dari kamar orang tuanya.

Dia menemukan ibunya yang bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa.