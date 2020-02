Coldiac Tumpahkan Isi Kepala Lewat 'No Make Up'

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Coldiac terus menelurkan karya setelah bergabung dengan Juni Records. Setelah merilis dua lagu berjudul Don’t (Love Me) dan Tiffany, kini band pop asal Malang itu meluncurkan mini album berjudul 'No Make Up'.

"Album ini adalah isi kepala kami. Kami menulis lagu dan lirik apa yang kami rasakan, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dikurangi. Makanya no make up," kata Sambadha Wahyadyatmika dari Coldiac, saat peluncuran album di M Bloc, Jakarta Selatan, Jumat (7/2)

Coldiac memasukkan tujuh lagu baru ke dalam album No Make Up. Para personel Sambadha Wahyadyatmika (vokal/gitar), Mahatamtama Arya Adinegara (vokal/gitar), Derry Rith Haudin (keyboard), dan Bhima Bagaskara (Bass) menulis lagu di Malang. Sementara workshop dan rekaman dilakukan di Jakarta.

Menariknya, Coldiac menggaet beberapa nama musisi untuk proses pengerjaan album ini. Mereka adalah Petra Sihombing dan Heston Prasetyo sebagai produser dan Muhammad Kamga sebagai vocal director.

"Dari segi produksi sangat memuaskan, ini pertama kali kami bikin album sama produser. Secara teknikal lebih terbantu, dan hasilnya sangat memuaskan," sambung Derry Rith Haudin.

Lagu berjudul No Make Up dipilih Coldiac sebagai single perdana dari album ini. Dalam single itu, mereka melakukan eksplorasi dengan mengajak musisi R&B asal Malaysia, NYK berkolaborasi.

"Hubungan Coldiac dengan NYK berawal dari media sosial. NYK mengungkapkan rasa sukanya pada satu lagu (White Room) kami. Sejak itu kami sering berkomunikasi dan ngerasa cocok hingga akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi dan jadilah single ini. Meski belum pernah ketemu," cerita Sambadha.

Petra Sihombing sebagai produser memuji musikalitas personel Coldiac. Menurutnya, band ini sudah tahu bagaimana menghasilkan karya yang bagus.