Copa America 2019: Cavani dan Suarez Cetak Gol, Qatar Tahan Paraguay

jpnn.com, BELO HORIZONTE - Uruguay mengawali kampanye di Grup C Copa America 2019 dengan sempurna. La Celeste menang 4-0 dari sepuluh pemain Ekuador di Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Senin (17/6) dini hari WIB.

Ekuador dipaksa bermain hanya dengan sepuluh pemain setelah Jose Quinteros kena kartu merah pada menit ke-24. Sebelumnya, Nicolas Lodeiro membawa Uruguay unggul di menit ke-6.

400 - Nicolas Lodeiro scored ????????Uruguay's 400th goal in Copa America history, with only Argentina (455) and Brazil (408) reaching this milestone before them. Abundance. #CopaAmerica pic.twitter.com/4nRnbjmTYR — OptaJavier (@OptaJavier) June 16, 2019

Uruguay memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di babak pertama melalui gol dari duo bintang Edinson Cavani (33) dan Luis Suarez (44).

Tim asuhan Oscar Tabarez bermain lebih santai di babak kedua, dan mendapat gol keempat dari gol bunuh diri Arturo Mina di menit ke-78.

1967 - Uruguay ???????? have won a Copa America game by 4+ goals for the first time since 1967, against Venezuela ???????? (also a 4-0 win). Samba.#CopaAmerica https://t.co/BhNZpIJJiC — OptaJavier (@OptaJavier) June 17, 2019