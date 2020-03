Corona Bikin Barcelona Vs Napoli Tanpa Penonton

jpnn.com, BARCELONA - Pertemuan Barcelona vs Napoli pada leg kedua 16 Besar Liga Champions, di Camp Nou, Kamis (19/3) dini hari WIB akan dimainkan tanpa kehadiran penonton.

Hal tersebut menyusul kecemasan terkait virus corona.

Laga itu akan dimainkan di Camp Nou setelah leg pertama di Napoli menghasilkan skor imbang 1-1.

"Pertandingan Liga Champions yang dijadwalkan dimainkan pada Rabu, 18 Maret (waktu Spanyol), antara FC Barcelona dan Napoli, akan dimainkan di Camp Nou tanpa kehadiran penonton," demikian pernyataan Barca melalui laman resminya.

