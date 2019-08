Cosmas Batubara, Teladan Hidup dan Kader Paripurna Telah Pergi

jpnn.com - Cosmas Batubara. Menyebut namanya, saya harus mengambil jeda menarik napas panjang. Sebab, mengenang beliau akan mengalir kisah hidup heroik. Sikap hidup yang mengesankan, dan jejak kehidupan yang mengagumkan.

Usianya yang panjang, pemberian diri bagi orang banyak sejak muda hingga usia lanjut beserta segala pencapaian-pencapaiannya membuat hidupnya menarik dijadikan sebagai teladan.

Kehidupan Cosmas sepertinya pemenuhan definisi sukses menurut Winston Churchill yang mengatakan: “Success is not final, failure is not fatal, It is the courage to continue that counts” (sukses bukan akhir segala-galanya, kegagalan bukan berarti bencana; tetapi keberanian untuk terus maju dalam hidup yang akan menentukan).

Keberanian untuk Terus Maju

Perjalanan hidup dan karier Cosmas, seperti deretan contoh sikap berani untuk maju itu, the courage to continue that counts. Sejak mahasiswa, Dia bukan mahasiswa biasa.

Dia aktif dalam gerakan mahasiswa. Cosmas menjadi Ketua Umum PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Cabang Jakarta, dan kemudian menjadi Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI.

Pada masanya sebagai Ketua Umum PMKRI terjadi pergulatan ekonomi-politik yang mendorong mahasiswa pada masa itu membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang terkenal dengan Tiga Tuntutan Rakyat (TRITURA): 1) Bubarkan PKI, 2) Rombak Kabinet, 3) Turunkan Harga Barang.