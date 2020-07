Cover Lagu Blackpink Versi Koplo, Via Vallen Banjir Kritik, Dibilang Terlalu Maksa

jpnn.com, JAKARTA - Via Vallen kembali banjir kritik dari warganet. Kali ini lantaran dirinya mencover lagu terbaru milik Blackpink yang berjudul How You Like That.

Kritikan tersebut warganet sampaikan saat cuplikan video cover Via diunggah ulang oleh akun gosip Ifotainment.

Banyak warganet yang menilai Via terlalu memaksakan diri untuk mengcover lagu tersebut. Mereka berpendapat tidak semua lagu bisa dibawakan secara koplo.

Adapula yang mempertanyakan apakah Via sudah minta izin kepada penyanyinya untuk mengcover lagu tersebut.

"Udah dibilangin, kalo ada lagu baru yang trending dia jangan dikasih tau," kata akun setia.setiap.saat.

"Sangking gak punya lagunya ngecover mulu. Heran. Bukan gak suka sama via vallennya masalahnya ini lagu udah enak bgt di dengen bagus keren dengan versi Blackpink tapi malah di koploin gak semua lagu bisa di koploin. Sekian," ujar akun bungacintakasih.

"Dia kenapaa sihh, kan gak semua lagu pantes dikoploin," keluh akun xolovelegit.

"Maksa amat sih shay, udah sih kalo ada lagu baru jangan dikasih tau dah nih, gedeg beud gua," ujar upi_luvita.