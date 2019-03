Cristiano Ronaldo Bikin Pacarnya Menangis

jpnn.com, TURIN - Aksi heroik Cristiano Ronaldo mengantar Juventus lolos ke perempat final Liga Champions. Ronaldo memborong semua gol yang tercipta dalam laga Juventus vs Atletico Madrid di Allianz Stadium, Rabu (13/3) dini hari WIB.

Juve menang 3-0 dan mengakhiri dua pertemuan dengan Atletico, 3-2. Sekitar 40.800 penonton di Allianz Stadium pun menjadi saksi langsung kehebatan Ronaldo. Khusus para Juventini, mereka terharu dengan aksi si pemilik lima Ballon d'Or itu.

Tak terkecuali sang kekasih Ronaldo Georgina Rodriguez, yang bersama Cristiano Junior menyaksikan dari tribune.

Setelah Ronaldo hat-trick dan memastikan satu tempat buat Juve di 8 Besar, Georgina tampak tak kuasa menahan air matanya. Model berusia 25 tahun itu menangis.

Georgina Rodriguez cried in audience???? Glad to be a family together! Appreciate the miracle made by Ronaldo with Juve spirit!! #FinoAllaFineForzaJuventus pic.twitter.com/LWA5JjVtF2 — ??? (@Guoxiang_Pan) March 12, 2019