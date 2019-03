Manchester City Memang Kejam

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester City mencatatkan kemenangan terbesar mereka di panggung Eropa, usai menghajar Schalke 7-0 dalam leg kedua 16 Besar Liga Champions di Etihad, Rabu (13/3) dini hari WIB.

City lolos ke perempat final dengan keunggulan agregat 10-2, setelah memetik kemenangan tandang 3-2 di leg pertama.

Pesta gol The Citizens dibuka Sergio Aguero di menit ke-35 lewat penalti. Aguero kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-38. Gol kemudian mengalir dari Leroy Sane (42), Raheem Sterling (56), Bernardo Silva (71), Phil Foden (78) dan ditutup Gabriel Jesus (84).

Sane, yang merupakan mantan pemain Schalke, menjadi man of the match berkat penampilan impresifnya. Selain menyumbang satu gol, pemain berusia 23 tahun itu membuat tiga assist untuk gol di menit ke-38, 56 dan 71.

3 - Leroy Sane is the first player to make three assists in a Champions League knockout game since Bayern Munich's Franck Ribery in March 2012 (against Basel in the Round of 16). Dynamite. pic.twitter.com/tXQXrNdOTp — OptaJoe (@OptaJoe) March 12, 2019