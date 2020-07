Cristiano Ronaldo Ukir Rekor Fantastis

jpnn.com, TURIN - Superstar Juventus Cristiano Ronaldo menorehkan sejarah saat timnya menang 2-1 dari Lazio pada pekan ke-34 Serie A di Allianz Stadium, Selasa (21/7) din hari WIB.

Ronaldo mencetak dua gol yang membuat ia kini telah mengoleksi 50+ gol di Serie A, La Liga Spanyol dan Premier League Inggris.

CR7 telah mencetak 84 gol untuk Manchester United di Liga Inggris, serta 311 gol untuk Real Madrid di Liga Spanyol.

Ronaldo mencatatkan gol-gol untuk menggenapi koleksinya itu pada penampilan ke-61 di Serie A, yang sekaligus membuat ia menjadi pemain tercepat yang mencapai 50 gol di Liga Italia.

Ronaldo scores 30 league goals for the first time since 2015-16!



35 years old and not slowing down ???? pic.twitter.com/yKVPdl5NHI — ESPN FC (@ESPNFC) July 20, 2020