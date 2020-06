Dramatis! Ronaldo Gagal Penalti dan Ada Tendangan Kungfu Berbuah Kartu Merah

jpnn.com, TURIN - Juventus lolos ke final Coppa Italia meski hanya bermain imbang 0-0 dalam leg kedua semifinal yang digelar di Allianz Stadium, Sabtu (13/6) dini hari WIB.

Si Nyonya Tua berhak ke partai puncak lantaran pada leg pertama di Milan Februari lalu mengantongi gol tandang (1-1).

Pada leg kedua dini hari tadi, tuan rumah punya peluang besar mencatatkan gol, tetapi peluang itu dibuang Cristiano Ronaldo.

Sang superstar asal Portugal gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-16.

?? Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP — D9INE FOOTBALL 2020 (@D9INE_NEXUS_F1) June 12, 2020